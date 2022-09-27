Врачи продолжают бороться за жизнь 17-летней Насти Пригонец, пострадавшую во время ракетного удара рф по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Напомним, оккупанты ударили по Чаплино 24 августа, убив 25 человек. Еще 10 человек получили ранения.

В момент удара Настя находилась вместе со своими родителями в автомобиле.

Девушка успела выскочить из объятого пламенем авто, а ее папа и мама - нет

«Родители сгорели у нее на глазах. Они даже не успели выйти из машины. Приехали на жд-станцию, чтобы дальше сесть на электричку на Днепр. Они должны были ехать ко мне в Черкассы. Мы сами из Донецкой области, из города Мирноград Покровского района. После полномасштабного вторжения мы всей семьей уехали в Черкассы. Но потом, через некоторое время, родители с сестрой вернулись», - рассказал «Фактам» старший брат Насти Денис.

По его словам, он очень переживал за родителей и уговаривал ехать к нему, однако мама не соглашалась, а Настя захотела. В тот страшный день, 24 августа, мама и папа как раз везли Настю к брату.

После появления новостей о ракетном ударе по Чаплино Денис начал звонить родным, но никто не отвечал. Потом на фото, сделанных на месте трагедии, он увидел их сгоревшую машину.

«Настя помнит взрыв, помнит, как загорелась машина. И как она ждала, чтобы из машины вышла мама. Она хотела выйти следом. Но мама не выходила. Насте, как она рассказывала, стало очень горячо. Она начала кричать… И в какой-то момент не выдержала — отстегнула ремень безопасности и выбралась из горящей машины. Ей действительно чудом удалось спастись», - рассказал Денис журналистам.

Настю госпитализировали с тяжелыми ожогами 25 процентов поверхности тела и травмой головы. В Австрию девушку доставили в состоянии комы, но сейчас она находится в сознании, все понимает. На днях девушка перенесла операцию по пересадке кожи на ноге и руке, впереди еще долгое лечение и реабилитация.

Напомним, оккупанты ударили по аэропорту в Кривом Роге, появились фото последствий.

Также сообщалось, что в Днепре женщина скончалась посреди улицы.

Кроме того, Politeka.net писала о стрельбе в Днепре, в результате которой был ранен один человек.