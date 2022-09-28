Находиться в транспорте, магазинах, заведениях питания и других общественных местах можно исключительно в маске.
Об этом сообщает информационный портал Желтоводского городского совета.
За 27 дней сентября в в Желтых Водах зарегистрировано 114 случаев COVID-19. Что втрое больше, чем за предыдущий месяц.
Кроме того, в течение сентября от осложнений, вызванных ковидом, умерли два человека.
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В Днепропетровской ОВА, Кабинет Министров Украины постановлением №928 от 19 августа продлил срок действия карантина до 31 декабря 2022 года. Это значит только одно – масочный режим в области не отменяли.
Отметим, по состоянию на 28 сентября в Днепропетровской области 5372 активных больных. Из них 4725 — лечатся амбулаторно.
Напомним, оккупанты ударили по аэропорту в Кривом Роге, появились фото последствий.
Также сообщалось, что в Днепре женщина скончалась посреди улицы.
Кроме того, Politeka.net писала о стрельбе в Днепре, в результате которой был ранен один человек.