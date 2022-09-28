Находиться в транспорте, магазинах, заведениях питания и других общественных местах можно исключительно в маске.

Об этом сообщает информационный портал Желтоводского городского совета.

За 27 дней сентября в в Желтых Водах зарегистрировано 114 случаев COVID-19. Что втрое больше, чем за предыдущий месяц.

Кроме того, в течение сентября от осложнений, вызванных ковидом, умерли два человека.

В Днепропетровской ОВА, Кабинет Министров Украины постановлением №928 от 19 августа продлил срок действия карантина до 31 декабря 2022 года. Это значит только одно – масочный режим в области не отменяли.

Отметим, по состоянию на 28 сентября в Днепропетровской области 5372 активных больных. Из них 4725 — лечатся амбулаторно.

Напомним, оккупанты ударили по аэропорту в Кривом Роге, появились фото последствий.

Также сообщалось, что в Днепре женщина скончалась посреди улицы.

Кроме того, Politeka.net писала о стрельбе в Днепре, в результате которой был ранен один человек.