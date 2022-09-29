Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Днепра Борис Филатов, комментируя новую страшную атаку.

Напомним, ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что россиянне ударили по ночному Днепру, попав по жилым кварталам.

«Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета. Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети», - сообщил Резниченко.

По его словам, в городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродован рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

В свою очередь мєр Днепра рассказал, что на месте трагедии работают спасательные службы, полиция и коммунальщики.

«… Конечно, есть вещи, которые не стоит даже обсуждать. Например то, что в результате попадания ракет некоторые тела дефрагментированы и идентифицировать их сложно», - сообщил Филатов, добавив, что никаких военных целей оккупанты не преследуют – только террор.

«В прошлый раз они развалили Троицкий рынок, а этот раз - «барахолку» у автовокзала, куда я сам лично иногда ходил покупать всякий хлам. От гаечных ключей до керосинок. В прошлый раз они влупили в частный дом в Рыбальском, сегодня - в посёлок в районе проспекта Металлургов. Никаких военных целей», - отметил Филатов, добавив, что едет в больницы к раненым.

Добавим,что также глава Днепропетровской ОВА сообщил об очередном ударе по Никопольщине – россияне обстреляли район из «Градов» и тяжелой артиллерии.

«В Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской громаде изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили», - рассказал Резниченко, добавив, что к счастью, обошлось без пострадавших.

Также произошел новый обстрел Криворожского района. Оккупанты атаковали запрещенными кассетными снарядами из «Ураганов».

«Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине. Предварительно ранены 13 работников предприятия. Повреждено админздание», - сообщил Резниченко.

Напомним, врачи продолжают бороться за жизнь 17-летней Насти, пострадавшей во время ракетного удара рф по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Также сообщалось об ударе россиян по аэропорту в Кривом Роге.

Кроме того, Polireka.net писала, что в Днепре женщина умерла прямо посреди улицы.