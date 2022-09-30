В сети показали фото детей, погибших в результате ракетного удара российских войск по Днепру 29 сентября.

Фотографии опубликовала народная депутат Украины Юлия Гришина. Она подчеркнула, что россия продолжает массовый террор и убийства мирных украинцев, в том числе и детей, мир должен поддержать Украину в борьбе с агрессором.

На развалинах дома, ставшего для них могилой, накануне видели одинокого пса, который плакал и ждал своих маленьких хозяев, которые уже никогда не вернутся.

В результате российского ракетного удара по Днепру в ночь на 29 сентября погибла целая семья: бабушка Алла, мать Наталья, дочь Василиса и сын Иван. Выжил только домашний любимец – пес Крым, именно он плакал на развалинах уничтоженного дома. Животное потеряло слух, зрение, получило тяжелую контузию.

Отец семьи защищает Украину на фронте. В момент трагедии он находился на позициях под Лиманом. Узнав, что потерял всю свою семью, он приехал в Днепр.

"Цела семья погибла в Днепре… Двое маленьких детей были убиты рашистской ракетой в собственном доме. Девятиэтажка в Николаеве… снова ракета. Под завалами люди. 23 погибших и 28 раненых гражданских в результате обстрела россиянами колонны в Запорожской области!" – написала Гришина.

Напомним, появились подробности и видео "котла" в районе Лимана.

Также сообщалось, что новомобилизованный россиянин, попав в плен ВСУ, попросил прощения у украинского народа.

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