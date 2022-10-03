Пес Крым, выживший после ракетного удара по Днепру 29 сентября, находится на лечении.

Как сообщает Суспільне Дніпро, животное в стрессе, но уже приходит в себя.

Также журналисты опубликовали кадры прогулки Крыма, на которых пес прислушивается даже к шороху ветра.

Напомним, после новых ракетных ударов по Днепру сеть облетели фотографии Крыма — рыжего пса, потерявшего свих хозяев. Попавшая в дом российская ракета убила всю семью, которая там жила.

«Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочь Василиса и сын Иван. И маленькая собачка Джек. Нет, я буду откровенным до конца. Кто-то не просто испарился. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах. А когда приехали спасатели, на руинах сидел старый пес Крым. И выл", - рассказывал мэр Днепра Борис Филатов.

Сейчас Крым живет в приюте. Новый дом ему пока не ищут, ведь у него есть владелец — муж погибшей Наталии, который служит в ВСУ.

Однако желающие могут передать собачке игрушки, корм или лекарства.

Также сообщалось, что некоторые тела жертв ракетных ударов по Днепру было даже тяжело идентифицировать.

Кроме того, Politeka.net писала, что врачи продолжают спасать 17-летнюю Настю, пострадавшую во время ракетного удара россиян по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.