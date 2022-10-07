В Днепре сообщили о подозрении мужчине, продававшему фейковые бронежилеты. В общей сложности на доверчивых гражданах он заработал почти 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, в марте этого года днепрянин разместил в Интернете объявления о продаже бронежилетов. Мужчина хотел подыскать покупателей, но товар отправлять им никак не собирался.

Когда клиенты стали появляться, мошенники получал от них деньги за "броню", после чего переставал выходить на связь. Таким образом, он получил почти 300 тысяч гривен.

“Имея близкого родственника в структуре Государственной миграционной службы Украины, посредством переписки в мессенджере за денежное вознаграждение сбывал государственные базы данных, содержащие персональные сведения граждан представителю иностранной компании. В общей сложности задокументировано 12 фактов сбыта данных”, - рассказали в прокуратуре области.

В настоящее время гражданин сообщил подозрение по факту завладения чужого имущества и незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

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