Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека погибли, еще 19 получили ранения.

"Россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожили наши ПВО. Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. Бил тогда, когда люди шли на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику. Есть серьезные разрушения. Все службы работают", – сообщил Резниченко.

В одном из районов Кривого Рога исчез свет. В настоящее время без электроэнергии остаются более 80 000 человек. Энергетики уже приступили к работе.

"Трудно и больно. Но мы поднимемся и после этого удара. А им уже ничего не поможет. Ходите в укрытие во время вражеских атак. Все было, есть и будет Украина!", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ранее срочное заявление записал президент Украины Владимир Зеленский, призвав украинцев сегодня оставаться в укрытиях.