Рф снова ударила по объектам жизнеобеспечения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.



"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура. Прошу всех экономить электричество. Работаем. Все восстановим. Однако нужно время", — подчеркнул Резниченко.

Ранее глава Днепропетровской ОВА сообщал, что всю ночь на 11 октября от российских ударов страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Враг бил "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" и тяжелой артиллерией.

В Никополе пострадали заправка и магазин. В Красногригорьевской общине несколько домов разрушены, десяток поврежден. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

Также сообщалось, что Кремль находится в загнанном положении - появилось доказательство.

Тем временем украинцы начали сбрасываться на оружие "мести" - Притула показал, как оно выглядит.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван крупный город, который ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.