Мужчина передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Днепропетровской области.
Также подозреваемый подробно расписывал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по городу.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
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К слову, российский оккупант поделился откровениями за тарелкой борща, которую ему дали в украинском плену.
Пленный российский оккупант из Башкирии заявил, что командование обманывало солдат, рассказывая "сказки о нацистах" в Украине.
"Призвали меня. Давно. Мамка знает", – говорит оккупант.
Мотивации воевать, судя по его рассказу, не было.
"Они нацисты". Мол, убивать будут. Поэтому носите всегда на груди гранату, и если что, сразу подрывайте себя", – рассказал пленный о вранье своего руководства.
Также он добавил, что "не хотел умирать, поэтому не дернул за кольцо".
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.