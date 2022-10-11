СБУ разоблачила соратника одиозного экс-нардепа Ильи Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру.

Мужчина передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Днепропетровской области.

Также подозреваемый подробно расписывал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по городу.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, российский оккупант поделился откровениями за тарелкой борща, которую ему дали в украинском плену.

Пленный российский оккупант из Башкирии заявил, что командование обманывало солдат, рассказывая "сказки о нацистах" в Украине.

"Призвали меня. Давно. Мамка знает", – говорит оккупант.

Мотивации воевать, судя по его рассказу, не было.

"Они нацисты". Мол, убивать будут. Поэтому носите всегда на груди гранату, и если что, сразу подрывайте себя", – рассказал пленный о вранье своего руководства.

Также он добавил, что "не хотел умирать, поэтому не дернул за кольцо".

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.