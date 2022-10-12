Армия рф ночью обстреливала Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, ранения получили две женщины и 6-летняя девочка.

«На мирный Никополь выпустил более ста снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые", - рассказал Резниченко.

Кроме того в городе изуродовано более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

В Марганецкой и Мировской общинах, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, военные рф применили для атаки по Никопольскому району Днепропетровской области зажигательные боеприпасы. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Радует, что в ответ сразу прилетело", - написал Евтушенко в Телеграм и опубликовал видео.

Ранее сообщалось, что в Запорожье удалось спасти семью, которая оказалась под завалами после ракетного удара рф.

Как сообщили ГСЧС Украины, ночью, 12 октября, во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом. Под завалами оказалась целая семья с маленьким ребенком - они пряталась от обстрелов в погребе.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении. Медицинская помощь им не понадоблась.

Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.