О нем, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
«В Днепре из больницы пытался сбежать пленный рашист. Там он находился на стационарном лечении под конвоем», - рассказал Геращенко.
По его словам, беглеца быстро задержали.
Добавим, тем временем аналитики института изучения войны отмечают, что сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования. Так, военные блогеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.
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Эксперты предполагают, что ухудшение морального состояния, дисциплины и боеспособность российских войск в зонах боевых действий в Украине могут привести к временной приостановке наступательных операций на ограниченных территориях.
Напомним, также сообщалось, что россияне обрывают телефоны горячей линии «Хочу жить», чтобы узнать об условиях сдачи в плен.
Также сообщалось, как живут российские военнопленные в Украине и почему их кормят, как офицеров ВСУ.
Кроме того, в лагере обустроена медицинская часть, есть протоколы лечения, есть психолог, а операции проводятся в учреждениях Минздрава.
Также Politeka.net писала, что российский журналист Невзоров сообщил о растущем количестве погибших среди его знакомых, которых недавно мобилизовали.