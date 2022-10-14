В одной из больниц Днепра случился инцидент с военнопленным оккупантом.

О нем, как пишет Politeka.net, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

«В Днепре из больницы пытался сбежать пленный рашист. Там он находился на стационарном лечении под конвоем», - рассказал Геращенко.

По его словам, беглеца быстро задержали.

Добавим, тем временем аналитики института изучения войны отмечают, что сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования. Так, военные блогеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

Эксперты предполагают, что ухудшение морального состояния, дисциплины и боеспособность российских войск в зонах боевых действий в Украине могут привести к временной приостановке наступательных операций на ограниченных территориях.

Напомним, также сообщалось, что россияне обрывают телефоны горячей линии «Хочу жить», чтобы узнать об условиях сдачи в плен.

Также сообщалось, как живут российские военнопленные в Украине и почему их кормят, как офицеров ВСУ.

Кроме того, в лагере обустроена медицинская часть, есть протоколы лечения, есть психолог, а операции проводятся в учреждениях Минздрава.

Также Politeka.net писала, что российский журналист Невзоров сообщил о растущем количестве погибших среди его знакомых, которых недавно мобилизовали.