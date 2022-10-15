Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину… Били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской», – написал Резниченко в соцсетях.

Известно, что два человека ранены - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 15 октября, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", — подчеркнул он.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.