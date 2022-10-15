Как сообщает издание «Криминал», инцидент произошел в одном из магазинов города Каменское .
Злоумышленник схватил ящичек с деньгами и бросился убегать.
Продавщица пыталась остановить его, но тот никак не реагировал.
Злоумышленником оказался 20-летний местный житель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.
В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 186 часть 4 (Грабеж) УК Украины. Теперь юноше грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
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На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что армия рф обстреливала Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, ранения получили две женщины и 6-летняя девочка.
«На мирный Никополь выпустил более ста снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые", - рассказал Резниченко.
Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.