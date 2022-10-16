Полицейские Днепра получили сообщение о попытке самоубийства на проспекте Героев.

По словам заявительницы, ее дочь пытается выпрыгнуть с балкона и уже стоит на каркасе.

Прибыв на место происшествия, с улицы была замечена женщина на балконе 8-го этажа в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Попав в квартиру, правоохранители услышали телефонный разговор женщины, в которой она сообщила о том, что сейчас выпрыгнет из окна. Не теряя времени, полицейские забежали на балкон и затащили женщину в дом.

Впоследствии было установлено, что мужчина пострадавшей защищает страну на фронте и именно с ним она говорила по телефону.

На место происшествия была вызвана психиатрическая бригада и СОГ. Пока жизни женщине ничего не угрожает.

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