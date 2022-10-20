Как пишет Politeka.net, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул , что ситуация в энергетике критическая.

«Для предотвращения полных аварийных отключений введен режим строгой экономии», - подчеркнул он, добавив, что предыдущих мер оказалось недостаточно.

Так что объектам бизнеса уже направлены предписания полностью отключить рекламу и иллюминацию, также они должны минимизировать электропотребление внутри помещений.

Кроме того, в каждом районе города созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур, которые будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии.

«С 17.00 улицы города будут патрулировать сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Нарушителей правил будут сразу полностью отключать от энергоснабжения», - предупредил Вилкул.

Также Военная администрация Кривого Рога в очередной раз обратилась к жителям города с убедительной просьбой максимально экономить электроэнергию.

«В период с 07.00 до 23.00 потребление электроэнергии должно быть максимально ограничено. Использование энергоемких бытовых приборов – электродуховок, стиральных машин, сушилок, электроконвекторов и других – должно быть исключено или минимизировано», - отметил Вилкул, посоветовав всем недовольным вспомнить воинов ВСУ в окопах и как им там сейчас.

Напомним, в ночь на 20 октября враг нанес удар по промышленному предприятию и одному из объективов энергетической инфраструктуры в черте города.

Также сообщалось, что жителей Днепра и всей области предупредили о тотальной экономии.

Кроме того, Politeka.net писала, что проблемы с электроэнергией затронут всех украинцев.

Также напомним, какие бытовые предметы следует отключить до 23:00.