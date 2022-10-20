Как пишет Politeka.net, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул , что ситуация в энергетике критическая.
«Для предотвращения полных аварийных отключений введен режим строгой экономии», - подчеркнул он, добавив, что предыдущих мер оказалось недостаточно.
Так что объектам бизнеса уже направлены предписания полностью отключить рекламу и иллюминацию, также они должны минимизировать электропотребление внутри помещений.
Кроме того, в каждом районе города созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур, которые будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
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«С 17.00 улицы города будут патрулировать сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. Нарушителей правил будут сразу полностью отключать от энергоснабжения», - предупредил Вилкул.
Также Военная администрация Кривого Рога в очередной раз обратилась к жителям города с убедительной просьбой максимально экономить электроэнергию.
«В период с 07.00 до 23.00 потребление электроэнергии должно быть максимально ограничено. Использование энергоемких бытовых приборов – электродуховок, стиральных машин, сушилок, электроконвекторов и других – должно быть исключено или минимизировано», - отметил Вилкул, посоветовав всем недовольным вспомнить воинов ВСУ в окопах и как им там сейчас.
Напомним, в ночь на 20 октября враг нанес удар по промышленному предприятию и одному из объективов энергетической инфраструктуры в черте города.
Также сообщалось, что жителей Днепра и всей области предупредили о тотальной экономии.
Кроме того, Politeka.net писала, что проблемы с электроэнергией затронут всех украинцев.
Также напомним, какие бытовые предметы следует отключить до 23:00.