21 октября стало известно о смерти известного в Днепре историка Александра Маринченко, сообщает сайт «Наше Місто».
Александр работал в историческом музее, а до этого преподавал в Днепропетровском государственном университете внутренних дел.
Сердце украинца остановилось в молодом возрасте - он не смог побороть инсульт.
Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни умер главный врач Южненской больницы Роман Лиманский.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Это невосполнимая потеря": внезапно оборвалась жизнь выдающегося украинца, коллеги сообщили о трагедии
Самая богатая певица Украины показала мужа-миллиардера и дочерей-близняшек: "Какие все счастливые..."
Данилов рассказал о проведении третьей волны мобилизации: "Проблем не будет"
Надвигается тяжелая зима с морозами до -25: будут ли они продолжительными и где ждать снега уже в ноябре
Сегодня, 19 октября, скончался главный врач Южной больницы.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Южненцы будут помнить его, ведь Роман Васильевич был не только профессионалом своего дела, но и участвовал в жизни города в целом", - говорится в сообщении.
Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.
Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена эвакуация.
Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.