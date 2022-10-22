21 октября стало известно о смерти известного в Днепре историка Александра Маринченко, сообщает сайт «Наше Місто».

Александр работал в историческом музее, а до этого преподавал в Днепропетровском государственном университете внутренних дел.

Сердце украинца остановилось в молодом возрасте - он не смог побороть инсульт.

Ранее сообщалось, что на 70-м году жизни умер главный врач Южненской больницы Роман Лиманский.

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Сегодня, 19 октября, скончался главный врач Южной больницы.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Южненцы будут помнить его, ведь Роман Васильевич был не только профессионалом своего дела, но и участвовал в жизни города в целом", - говорится в сообщении.

Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.

Также сообщалось о мощном ударе по Одесчине со стороны оккупантов – была объявлена ​​эвакуация.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве на заправке в Одессе.