В Кривом Роге 50-летний мужчина расправился со своей семьей, а затем покончил с собой.

Тела 7-летней девочки и ее родителей нашли в автомобиле, сообщает криворожский ресурс "Свои" .

Об исчезновении семьи по месту жительства полицию сообщил житель Кривого Рога. Он рассказал, что знакомый позвонил ему, но его речь была неразборчивой. Обеспокоенный мужчина он уехал в квартиру семьи, но там никого не было. Он нашел следы крови у гаража и вызвал полицию.

Тела всех троих впоследствии обнаружили в их машине. По предварительным данным, на телах ребенка и его 39-летней мамы обнаружили ножевые ранения, а у 50-летнего мужчины - огнестрельные.

Обстоятельства тройного убийства изучают сотрудники отделения полиции №1 (Долгинцевский район) Криворожского районного управления полиции.

По информации местных СМИ, мотивом убийства могло стать желание женщины уйти от мужа.

Напомним, жизнь выдающегося украинца внезапно оборвалась в Днепре: рассекречена причина трагедии.

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