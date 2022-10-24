Как сообщают очевидцы, на парковке у известного гипермаркета умер человек.
«Причина смерти пока неизвестна», - сообщают в телеграм-канале Труха-Днепр.
На опубликованных кадрах видно, что на асфальте лежит бездыханное тело мужчины средних лет.
Из машины «скорой помощи», прибывшей на вызов, выгружают носилки.
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Добавим, тем временем стало известно, что в Кривом Роге задержан подозреваемый в убийстве местного жителя.
Преступление произошло 21 октября около 17 часов на одной из улиц на территории Долгинцевского района. Между незнакомыми мужчинами возник конфликт, во время которого 60-летний подозреваемый схватил нож и ударил незнакомца ножом в грудь. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.
Работники отделения полиции № 1 Криворожского районного управления полиции задержали нападающего в порядке ст. 208 УК Украины.
Напомним, также сообщалось, что в Кривом Роге нашли тела 7-летней девочки и ее родителей.
Кроме того, стало известно, что в Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца.
Также Politeka.net писала о критической ситуации в Кривом Роге, на улицы выйдут патрули.