Несчастье произошло прямо на территории автомобильной парковке на Запорожском шоссе в Днепре.

Как сообщают очевидцы, на парковке у известного гипермаркета умер человек.

«Причина смерти пока неизвестна», - сообщают в телеграм-канале Труха-Днепр.

На опубликованных кадрах видно, что на асфальте лежит бездыханное тело мужчины средних лет.

Из машины «скорой помощи», прибывшей на вызов, выгружают носилки.

Добавим, тем временем стало известно, что в Кривом Роге задержан подозреваемый в убийстве местного жителя.

Преступление произошло 21 октября около 17 часов на одной из улиц на территории Долгинцевского района. Между незнакомыми мужчинами возник конфликт, во время которого 60-летний подозреваемый схватил нож и ударил незнакомца ножом в грудь. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.

Работники отделения полиции № 1 Криворожского районного управления полиции задержали нападающего в порядке ст. 208 УК Украины.

Напомним, также сообщалось, что в Кривом Роге нашли тела 7-летней девочки и ее родителей.

Кроме того, стало известно, что в Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца.

Также Politeka.net писала о критической ситуации в Кривом Роге, на улицы выйдут патрули.





