В Днепре после удара оккупантов из-за пожара на АЗС погибли по меньшей мере два мирных жителя: один – в автомобиле, один – на автомойке, находящейся рядом с АЗС.
Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, среди них – беременная женщина.
"Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик Тока призывают «сжигать» украинцев. Ответственность за это будет максимально жесткой", - отметил Ермак.
Напомним, также сообщалось, что в Кривом Роге нашли тела 7-летней девочки и ее родителей.
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Кроме того, стало известно, что в Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца.
Также Politeka.net писала о критической ситуации в Кривом Роге, на улицы выйдут патрули.