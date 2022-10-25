В Днепре после удара оккупантов из-за пожара на АЗС погибли по меньшей мере два мирных жителя: один – в автомобиле, один – на автомойке, находящейся рядом с АЗС.

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, среди них – беременная женщина.

"Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик Тока призывают «сжигать» украинцев. Ответственность за это будет максимально жесткой", - отметил Ермак.

Напомним, также сообщалось, что в Кривом Роге нашли тела 7-летней девочки и ее родителей.

Кроме того, стало известно, что в Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца.

Также Politeka.net писала о критической ситуации в Кривом Роге, на улицы выйдут патрули.