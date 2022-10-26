В Днепре выросло число раненых в результате ночного ракетного удара армии рф.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко, по его данным, трое из четырех раненых находятся в тяжелом состоянии

"Российская ракета, прилетевшая в Днепр, убила двух человек. По уточненной информации, есть четверо раненых. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", – написал Резниченко.

Как сообщили ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, ночной удар унес жизни беременной женщины и мужчины.

"Россияне атаковали ракетой Днепр. Загорелся пожар на автозаправке. Беременная женщина, заехавшая на АЗС, сгорела в машине заживо. Погиб и оператор автомойки", - говорится в сообщении.

Кроме того изветно о других ночных обстрелах на территории области.

"Снова били по Никопольщине. Российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" Червоногригоровскую громаду. Люди не пострадали, но есть разрушения. Повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают", – информирует глава ОВА.

Напомним, оборвалась жизнь бойца, поднимающего флаг Украины над освобожденным островом Змеиный.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ ударили по логову кадыровцев.

Также Politeka.net писала, что озвучено соотношение потерь Украины и россии.