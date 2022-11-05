Директор одного из медицинских учреждений Днепропетровщины разработала масштабную схему незаконного присвоения бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Руководство вносило в соответствующие базы информацию о предоставлении медицинских услуг несуществующим пациентам. В дальнейшем отчеты направлялись в Национальную службу здоровья Украины и были основанием для перечисления средств.

Так, за 2021-2022 годы на счета медучреждения безосновательно было перечислено почти 67 млн ​​грн бюджетных средств.

У фигурантов изъяли более 220 тысяч долларов, 900 тысяч гривен, 23 тысячи евро, документацию, подтверждающую фиктивность предоставленных медицинских услуг, компьютерную технику, черновые записи. Все участники будут взяты под стражу.

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