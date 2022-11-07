Уже совсем скоро ожидается серьезное похолодание. Синоптики прогнозируют много снега. И ждать осталось буквально нечего - декабрь будет именно таким.
Зима уже всерьез заявила свои права – погода в Украине все больше становится холодной, теплые дни уже редкость.
По прогнозу, декабрь почти весь будет с минусом и днем, и ночью. Соответствующий прогноз опубликовал портал Gismeteo.
В то же время, ночью в середине месяца температура будет опускаться до минус 15°.
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При этом ожидается много снега уже в декабре, который с начала месяца прогнозируется на западе Украины, а со второй недели уже на остальной территории страны. Морозы тоже о себе заявят решительно с начала зимы.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.