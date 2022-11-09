В Днепре и области продолжаются поиски без вести пропавшей молодой женщины, которая ушла из дома еще 21 февраля в городе Кривой Рог.

Как передает Криворожскиое районное управление полиции ГУНПС, с тех пор никакой информации о ней нет. Домой она не вернулась и на связь не выходит.

Приметы: татуировка на кисти правой руки в виде недорисованной маски.

Одета была: куртка темно-зеленого цвета, синие джинсы.

Если обладаете какой- любо информацией о местонахождении Шматко Анжелики Олеговны, 10 декабря 1997 года рождения, сообщите в отделение полиции №6 Криворожского районного управления полиции ГУНП в области или по телефонам (097) 356 29 87, 097 67 70.

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