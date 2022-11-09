В среду, 9 ноября, Россия обстреляла Кривой Рог кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Жителей города и района призывают осторожничать и внимательно смотреть под ноги.

"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, уход детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики! Любая информация – звоним по телефону 101, 102 и 1520", - написал Вилкул.

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.