В среду, 9 ноября, Россия обстреляла Кривой Рог кассетными боеприпасами.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, уход детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики! Любая информация – звоним по телефону 101, 102 и 1520", - написал Вилкул.
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