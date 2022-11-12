В результате атаки российских оккупантов собака потеряла зрение, слух и получила контузию.

О смерти пса в Facebook сообщил заммэра Днепра Михаил Лысенко. Он констатировал, что "российская подлость и ее преступления иногда достигают своих результатов".

"Это картина Антона Хозяйкина. Может быть, можно сделать в Днепре такой мурал? Если захотят люди и согласится автор", " Этот пёс заслужил вечной жизни, теперь он вместе с теми, кого любил", "С памятником возни много, может быть потом, а вот такой мурал будет очень даже норм", - пишут в комментариях украинцы, с предложением к власти создать мурал посвященный погибшей семье и псу в Днепре.

Напомним, пес Крым, выживший после ракетного удара по Днепру 29 сентября, долгое время находился на лечении.

После ракетных ударов по Днепру сеть облетели фотографии Крыма — рыжего пса, потерявшего свих хозяев. Попавшая в дом российская ракета убила всю семью, которая там жила.

Животное находилось в стрессе, но начало приходить в себя.

Журналисты публиковали кадры прогулки Крыма, на которых пес прислушивался даже к шороху ветра.

Также сообщалось, что некоторые тела жертв ракетных ударов по Днепру было даже тяжело идентифицировать.

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.