Депутат Криворожского горсовета Олег Щербак, защищающий Украину в составе 129-й отдельной бригады территориальной обороны, получил взрывное ранение.

Об этом сообщает проект «Свои» .

Ранение боец ​​получил при освобождении Херсонщины от российских кафиров.

Врачи спасают жизнь пострадавшего, который сейчас остается в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Врачи наблюдают за состоянием здоровья Олега Щербака. Депутат отправился защищать Украину сразу после начала полномасштабной войны.

В октябре он получил нагрудный знак за участие в освобождении Херсонской области.

Напомним, умер пес Крым, попавший под ракетный удар в Днепре, горожане просят создать мурал.

Кроме того, в Днепре готовятся установить новогоднюю елку: горожанам предложили "компромиссный вариант".

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