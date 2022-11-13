Депутат Криворожского горсовета Олег Щербак, защищающий Украину в составе 129-й отдельной бригады территориальной обороны, получил взрывное ранение.
Об этом сообщает проект «Свои» .
Ранение боец получил при освобождении Херсонщины от российских кафиров.
Врачи спасают жизнь пострадавшего, который сейчас остается в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
Врачи наблюдают за состоянием здоровья Олега Щербака. Депутат отправился защищать Украину сразу после начала полномасштабной войны.
В октябре он получил нагрудный знак за участие в освобождении Херсонской области.
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