Как пишет Politeka.net со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова, новогоднего дерева днепрянам можно не ждать.

«Елки вам не будет, успокойтесь уже. Прислушаемся к мнению агрессивной и активной части общества. Пусть сидят в темноте и депрессии и радуются, что кричали на остальных граждан, в том числе на мэра и депутатов», - заявил Филатов, добавив, что таким образом для него будет не только меньше работы и ответственности, но и «меньше глупых обвинений и глупых советов».

Также Филатов извинился перед некоторыми жителями Днепра.

«А у всех граждан, которых их сограждане лишили простых человеческих радостей, прошу прощения. Мне просто жалко детей», - отметил мэр.

В комментариях некоторые выразили сожаление по поводу того, что елки не будет, на что мэр ответил, что в Украине демократия, поэтому к мнению граждан нужно прислушаться. Также некоторые выразили надежду, что в следующем году все будет иначе, и елка будет еще красивее, чем могла бы быть в этом.

Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.

Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.

Кроме того, Politeka.net писала, что под Днепром неадекват стреляет в детей и животных.