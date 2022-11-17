Среди пострадавших в результате ракетного удара по днепру есть 15-летняя девочка.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города», - сообщил Резниченко.

Напомним, ранее известно было о трех пострадавших, затем их количество выросло до пяти.

В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что одна из пострадавших - его подчиненная. Большой обломок в результате взрыва застрял в ее пальто.

«Это – пальто. А это – обломок. Пальто принадлежит сотруднице мэрии. Моему подчиненному. Сейчас ее оперируют. Во время сегодняшних ракетных обстрелов она и ее коллега просто делали свою работу. Помогали немощным старикам», - рассказал Филатов.

Он также призвал украинцев не забывать в своих молитвах слова благодарности для простых людей: работников соцзащиты, почтальонов, энергетиков, медиков, спасателей, коммунальщиков.

«Всех воюющих без оружия в руках и спасающих наши жизни», - подчеркнул мэр Днепра.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал момент удара по Днепру. На кадрах можно увидеть, как земля буквально вздрогнула и перед авто выросла стена огня.

В Офисе президента также показали, как выглядит здание рядом с местом "прилета". Из окон вылетели стекла, стены в дырках от обломков. Некоторые балконы разрушены.

Напомним, утром 17 ноября началась новая ракетная атака по Украине.

Также сообщалось, что в британской разведке рассказали, с какими последствиями новых атак столкнется именно Кремль.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским.