В Кривом Роге без вести пропали двое детей: 8-летний Георгий Ковалев и 6-летний Даниил Литенец.

Если вы владеете информацией о их местонахождении, просьба сообщить в полицию, передает Днепровская Панорама.

Приметы Георгия:

рост около 130 см, среднего телосложения, светлые волосы и голубые глаза.

Особые приметы:

родинка под левым глазом. Был одет в синюю куртку, серую шапку с бубоном, черные брюки и кроссовки.

Приметы Даниила:

рост около 125 см, среднего телосложения, черные волосы и карие глаза.

Был одет

в черную куртку, шапку, черные брюки и кроссовки.

Если вы видели детей или знаете, где они могут находиться, просьба сообщить по номерам 096 198 7520, 096 822 0902 или на линию 102.

Напомним, условия жизни шести детей в Днепре ошеломили даже полицейских.

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