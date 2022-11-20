В Кривом Роге без вести пропали двое детей: 8-летний Георгий Ковалев и 6-летний Даниил Литенец.
Если вы владеете информацией о их местонахождении, просьба сообщить в полицию, передает Днепровская Панорама.
Приметы Георгия:
- рост около 130 см, среднего телосложения, светлые волосы и голубые глаза.
Особые приметы:
- родинка под левым глазом. Был одет в синюю куртку, серую шапку с бубоном, черные брюки и кроссовки.
Приметы Даниила:
- рост около 125 см, среднего телосложения, черные волосы и карие глаза.
Был одет
- в черную куртку, шапку, черные брюки и кроссовки.
Если вы видели детей или знаете, где они могут находиться, просьба сообщить по номерам 096 198 7520, 096 822 0902 или на линию 102.
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