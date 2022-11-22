В полиции Днепра подтвердили факт обнаружения в лесополосе на улице Старый Шлях тел мужчины и женщины.

Известно, что в понедельник, 21 ноября, в лесполосе были найдены тела пенсионеров, 64-летнего мужчины и 65-летней женщины, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, тела вместе с соседом нашел их 41-летний сын. Мужчина рассказал, что у его родителей была онкология.

Начато расследование, в полиции не исключают, что пенсионеры погибли в результате самоубийства.

Напомним, ранее в Каменском Днепропетровской области пенсионерка выпала с 4 этажа и оказалась на кондиционере на 3 этаже. Женщина рассказала, что была на балконе квартиры, наклонилась посмотреть вниз, и вдруг оказалась на кондиционере.

Также сообщалось, что в Днепре в квартире обнаружили шестерых голодных и заброшенных детей.

Мальчик рассказал правоохранителям, что отчим его душил, на что мать назвала это частью воспитательного процесса.

Также сообщалось, что под Днепром неадекват стреляет в детей и животных.

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