Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально отреагировал на советы некоторых горожан после очередного массированного ракетного удара по Украине 23 ноября.

Напомним, в результате атаки погибли 10 человек, десятки были ранены. Целью очередной атаки были преимущественно объекты генерации, что повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и даже в Молдове.

«Энергосистема Украины и Молдовы объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью», - объясняли в Укрэнерго.

В настоящий момент энергосистема Украины восстанавливается, в первую очередь запитсываются объекты критической инфраструктуры - водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотведения и т.д.

По словам Филатова энергетики, коммунальщики и спасатели не спали всю ночь, пытаясь поднять систему. Также мэр сообщил, что его интересует общественное мнение, поэтоу он, помимо прочего, изучает комментарии не только на своих страницах в соцсетях, но и на страницах сотрудников.

«Что удивляет, так это то, что в моей ленте на 100 комментариев только один гадостный, патамушо забанит/обматерит/ и вообще уважаем и боимся, а вот у заместителей, например, бывает 50 на 50. Но я не о пропорциях, а о том, что, похоже, до сих пор в нашей стране всё-таки остались недоумки, которые так и не поняли причину своих бытовых неудобств», - удивляется Филатов.

Также мэр признался, что его умиляют советы от граждан, особенно женщин, которые ничего не смыслят в энергетике, но все равно пишут, как лучше сделать.

«Хит сезона - это рекомендации одной дамы: «лучше вместо запуска первого трамвая дайте мне воду в дом, потому что смыть в унитазе нечем, пусть пока все на маршрутках покатаются». Но тут проблема в том, что если унитаз в голове, а не в квартире, то никакие разъяснения местной власти не помогут», убежден мэр.

Также Филатов дал свой совет «особо упоротым»:

«После того, как мы «подымем систему» и подадим свет и воду, наберите пару ведер воды и поставьте их, например, на лестничной клетке. Сделайте минимальный запас. На будущее. Пригодится после очередного обстрела. Чтобы было, чем смывать в унитазе, а не только в загаженных мозгах».

Добавим в Днепре начала появляться вода. Как сообщили в водоканале города, подача воды зависит от подключения к электропитанию насосных станций.

Давление в сети создается постепенно, система будет наполняться в течение часа-полтора.

Ранее стало известно, что в Днепре заработали 44 котельных.

Для нормальной работы большинства котельных ожидается возврат напряжения и давления водоснабжения. Над этим работают коммунальщики.

Напомним, в результате атаки 23 ноября погибли 10 человек.

Одной из жертв стала 17-летняя девушка.

Также сообщалось, что в риторике россиян заметили изменения.

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