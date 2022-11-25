В Днепре и Кривом Роге из-за запланированных отключений подстанций электротранспорта от сети до конца этих суток не будут ходить троллейбусы и трамваи.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
В ближайшие дни в городах будут приостановлены все трамвайные и троллейбусные маршруты. По предварительной информации, такие изменения будут действовать до конца этих суток. Это связано со стабилизационными отключениями электросетей.
Также сотрудники коммунального предприятия отметили, что вместо электротранспорта на маршруты выйдут автобусы. Уже существующие автобусные маршруты будут усилены для комфортной перевозки пассажиров.
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Глава военной администрации Кривого Рога попросил жителей с пониманием отнестись к проблеме.
"Прошу по личным делам не ездить, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку", - отметил Александр Вилкул.
Напомним, Филатов не сдержал эмоций, отвечая на советы днепрян.