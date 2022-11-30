В Днепре женщина выпала из задней двери маршрутки №146 во время движения. Автомобиль переехал ей ногу.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.

Известно, что маршрутка двигалась по проспекту Ивана Мазепы. Водитель не увидел, что женщина выпала и переехал ей ногу задним колесом.

У пострадавшей медики диагностировали перелом ноги. "Скорая" забрала ее в больницу. Обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

Напомним, в результате атаки 23 ноября погибли 10 человек. Одной из жертв стала 17-летняя девушка.

Напомним, Филатов не сдержал эмоций, отвечая на советы днепрян.