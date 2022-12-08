Поиски маленьких друзей из Кривого Рога 8-летнего Георгия Ковалева и 6-летнего Даниила Литенца завершились трагически.

Напомним, дети исчезли еще в ноябре. Ребята жили в Ингулецком районе города на соседних улицах и уже долгое время дружили.

В тот день они как и всегда около двенадцати часов дня вышли на прогулку, но домой так и не вернулись.

Правоохранители обследовали прилегающие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверили места проживания знакомых, но детей так и не нашли.

И вот поступила трагическая новость. Тела Георгия Ковалева и Даниила Литенца найдены на территории Ингулецкого карьера.

Об этом сайт 0564.ua сообщает со ссылкой на пресслужбу Криворожского районного управления полиции.

Там, на месте трагедии, уже работает полиция.

Также напомним, что в Николаеве при загадочных обстоятельствах исчез 12-летний мальчик.

На момент исчезновения он был вместе с отцом. Мать ребенок умоляет о помощи.

Кроме того, сообщалось, что родители потеряли обоих сыновей с разницей в несколько месяцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что в боях за Украину погиб ведущий и участник "Лиги Смеха".