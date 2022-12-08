Напомним, дети исчезли еще в ноябре. Ребята жили в Ингулецком районе города на соседних улицах и уже долгое время дружили.
В тот день они как и всегда около двенадцати часов дня вышли на прогулку, но домой так и не вернулись.
Правоохранители обследовали прилегающие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверили места проживания знакомых, но детей так и не нашли.
И вот поступила трагическая новость. Тела Георгия Ковалева и Даниила Литенца найдены на территории Ингулецкого карьера.
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Об этом сайт 0564.ua сообщает со ссылкой на пресслужбу Криворожского районного управления полиции.
Там, на месте трагедии, уже работает полиция.
Также напомним, что в Николаеве при загадочных обстоятельствах исчез 12-летний мальчик.
На момент исчезновения он был вместе с отцом. Мать ребенок умоляет о помощи.
Кроме того, сообщалось, что родители потеряли обоих сыновей с разницей в несколько месяцев.
Кроме того, Politeka.net писала, что в боях за Украину погиб ведущий и участник "Лиги Смеха".