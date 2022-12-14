Там, в квартире на улице Достоевского, нашли тело парня 1999 года рождения и девушки 1992-го года, пишет «Днепр Оперативный» со ссылкой на свои источники.
Известно, что погибшие лежали в одной кровати.
Признаков насильственной смерти не обнаружено. Очевидцы рассказали, что на месте трагедии правоохранители обнаружили лекарственные препараты, а также пустой блистер от болеутоляющего.
Причины смерти, а также другие обстоятельства трагедии выясняются.
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Добавим, тем временем стало известно, что полиция области разіскала 13-летнего Александра Половного.
Мальчик жертвой преступления не стал.
Напомним, ранее сообщалось, что найдены тела мальчиков, которых искали более двух недель.
Также напомним, что в Николаеве при загадочных обстоятельствах исчез 12-летний мальчик.
На момент исчезновения он был вместе с отцом. Мать ребенок умоляет о помощи.
Кроме того, сообщалось, что родители потеряли обоих сыновей с разницей в несколько месяцев.
Кроме того, Politeka.net писала, что в боях за Украину погиб ведущий и участник "Лиги Смеха".