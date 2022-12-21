В некоторых районах Днепра местные жители обнаружили свои автомобили без горючего или облитыми кислотой.

Об этом сообщает сайт "Открытый".

Как утверждают местные жители, которые сообщили о проблеме, ночью неизвестные обливали их машины кислотой.

На жилом массиве Красный Камень таким образом испортили 20 легковушек, припаркованных у домов их владельцев. На территории проспекта Поля также зафиксировали порчу личного имущества горожан.

Еще подобные акты вандализма случились на улице Янтарной. Неизвестные облили машину кислотой и пробили колеса.

Кроме этого, на жилом массиве Тополь были замечены случаи воровства горючего. Там из машин сливали бензин.

Напомним, Филатов рассказал, кому выплатят компенсации в Днепре: "Прошу всех, у кого есть жалобы или претензии..."

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.