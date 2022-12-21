В некоторых районах Днепра местные жители обнаружили свои автомобили без горючего или облитыми кислотой.
Об этом сообщает сайт "Открытый".
Как утверждают местные жители, которые сообщили о проблеме, ночью неизвестные обливали их машины кислотой.
На жилом массиве Красный Камень таким образом испортили 20 легковушек, припаркованных у домов их владельцев. На территории проспекта Поля также зафиксировали порчу личного имущества горожан.
Еще подобные акты вандализма случились на улице Янтарной. Неизвестные облили машину кислотой и пробили колеса.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Аварийные отключения: в "Укрэнерго" сообщили, в каких областях сегодня не будет света
"Чтобы оставить украинцев без света": названы сроки новых атак
Языки пламени поднимаются высоко в небо: в РФ вспыхнул серьезный пожар, видео
Визит Си Цзиньпина увенчался подписанием мощнейших договоров и соглашений, которые будут играть очень серьезную роль, - Дмитрий Спивак
Кроме этого, на жилом массиве Тополь были замечены случаи воровства горючего. Там из машин сливали бензин.
Напомним, Филатов рассказал, кому выплатят компенсации в Днепре: "Прошу всех, у кого есть жалобы или претензии..."
Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.
Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.