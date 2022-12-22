В поселке Божедаровка Днепропетровской области 17-летний парень тяжело избил отца своей девушки, который был недоволен их отношениями.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» , ссылаясь на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 20 декабря. 41-летний мужчина пришел домой к бойфренду своей несовершеннолетней дочери и устроил ссору по поводу их отношений. Ссора быстро переросла в драку. Парень нанес несколько ударов мужчине по лицу.

Пострадавший попал в больницу имени Мечникова в Днепре в крайне тяжелом неконтактном состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму и внутричерепную гематому.

Правоохранители квалифицировали событие по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное или средней тяжести телесное повреждение).

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