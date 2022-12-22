В Днепре переселенец из Донецкой области вынес из супермаркета "Варус" на проспекте Поля продуктов почти две тысячи гривен.

Об этом сообщает " Днепр Оперативный ".

Первую кражу мужчина совершил вечером 20 сентября. В тот день на прилавках супермаркета его заинтересовали 2 бутылки слабоалкогольных напитков и 2,5 килограмма колбасы, которые он вынес мимо кассы в своем пакете. Сумма, на которую "скупился" вор составила 1223,30 грн.

Через неделю, утром 28 сентября, мужчина вернулся в магазин и пытался вынести из него три сосиски в тесте, шесть шоколадок, литр подсолнечного масла, полкилограмма колбасы и чуть больше маринованного мяса. Эти продукты на сумму 735,52 гривен человек незаметно, как он считал, сложил в свой пакет и направился к выходу. Там его задержала охрана супермаркета и вызвала полицию.

В суде он полностью признал свою вину. За совершение кражи в условиях военного положения суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в год.

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