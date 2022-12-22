В Кривом Роге похоронили молодую семью, погибшую от ракетного удара 16 декабря. Это Александр и Людмила Корнийчуки и их полуторагодовалый сын Артем.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Проклятый враг забрал все, уничтожил, разрушил мирное здание, убил мирных людей. Этому нет прощения, изверги обязательно понесут наказание за свои преступления. Глубоко сочувствуем родным и близким погибших. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах», – написал Вилкул.

Напомним, в результате ракетного удара, который утром 16 декабря нанесли по Украине российские военные, в Кривом Роге был полностью разрушен объект энергетической инфраструктуры. Также рашисты попали в многоэтажку.

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