В Днепре сотрудники ОСМД не разрешили раненому бойцу воспользоваться лифтом из-за долгов его семьи.

Об этом сообщается на Facebook-странице Файне город Днепр. Об инциденте рассказали жители ОСМД "Уютный дом".

Военный недавно вернулся с фронта на лечение. Ранение боец ​​получил во время выполнения боевого задания. Впрочем, все эти нюансы не волновали сотрудников ОСМД. С переломом ноги, на костылях они заставили раненого военного подниматься на 10 этаж самостоятельно. Лифтом не позволили воспользоваться потому, что семья бойца имеет долги за коммунальные услуги.

По мнению управленцев дома, этот запрет был полностью оправдан. И не важно, что ранение боец ​​получил, защищая украинцев, а значит – их тоже. Кроме того, даже после уплаты задолженностей руководители ОСМД отказались выдать хотя бы один ключ от лифта на семью. Зато они посоветовали "подождать несколько недель".

Из-за невоспитанности и хамства воин до сих пор вынужден преодолевать на костылях 10 этажей по дороге в госпиталь по лестнице.

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