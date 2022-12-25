Укрзализныця назначила эвакуационный поезд через Днепр, что о нем известно.

Компания Укрзализныця с 24 декабря запустила дополнительный эвакуационный поезд, который будет курсировать из Покровска во Львов через Днепр. Об сообщается на сайте компании.

Поезд 234/233 будет отправляться в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

В Укрзализныци добавили, что время отправления поездов может меняться, поэтому пассажирам нужно следить за информацией на сайте.

В компании также отметили, что время отправления поездов со станций может меняться в результате перебоев в энергосети, поэтому, следует следить за текущей информацией на их официальном сайте.

Отметим, ранее стало известно, что на рождественско-новогодние праздники Укрзализныця запустила ретро-поезд на паровозной тяге. В составе поезда два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с местами для сидения, среди которых вагон-буфет. Маршрут проложен по кольцевой линии вокруг Киева. Путешествие будет длиться чуть больше часа. Отправляется поезд с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала под мелодию "Щедрика".

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