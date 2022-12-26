В результате ракетного удара россиян по Кривому Рогу на Днепропетровщине разрушен трехэтажный жилой дом, в котором проживали более 100 человек.

Напомним, очередной удар оккупанты нанесли 16 декабря.

В результате сначала сообщалось, что погибли три человека, 13 человек ранены, в том числе четверо детей трех и семи лет.

Погибшие были членами одной семьи – шахтер, его жена и маленький сын.

Старший сын супругов в то время находился у бабушки – это его и спасло.

Впоследствии стало известно о четырех погибших.

И вот количество жертв снова возросло.

«К сожалению, до пяти выросло количество жертв подлого ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря. Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм умер Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год… Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критическими…», - рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, в Кривом Роге простились с семьей, которую оккупанты убили 16 декабря.

Также сообщалось, что раненого бойца ВСУ не пустили в лифт "из-за долгов по коммуналке" в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что 17-летний парень расправился с отцом своей девушки.