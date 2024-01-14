Активист Игорь ь Гуртовой из Новомосковска рассказал о еще одной утрате города

Активист Игорь Гуртовой рассказал о гибели еще одного украинского защитника. Об этом он сообщил на своей страничке в Фейсбук.

Как отметил активист, погиб сержант и командир механизированного подразделения Козенко Николай Григорович. Как оказалось, защитник в момент смерти находился под Красногоровкой, что в Покровском районе Донецкой области. До последнего вздоха был верен присяге и украинскому народу.

"Он был хорошим товарищем, хорошим сыном, любящим мужем и заботливым отцом, дружелюбным соседом готовым всегда прийти на помощь. Трудно подобрать слова утехи, невозможно унять боль от невосполнимой потери. У воина-героя остались мать, жена и сын", - отметил Игорь Гуртовой.

Активист добавил, что низко склоняет голову и в большой скорби перед светлой памятью нашего земляка и выражает искреннее сочувствие родным и близким защитник. Вечная слава Герою.

Украинцы также простились с героем в комментариях:

"Вечная память герою",

"Светлая память Николаю. Царство тебе небесное",

"Вечная память и уважение Герою Украины! Низкий поклон и Соболезнование родным!",

"Вечная память царство небесное мои искренние соболезнования родным героям Украины".

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