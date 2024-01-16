Жена погибшего героя Дмитрия Кобешова простилась с мужем, который погиб под Бахмутом

Дмитрий Кобешов погиб под Бахмутом еще 25 июня, но удалось найти тело героя спустя долгое время. Об этом жена защитника Юлия написала в Фейсбук.

"Я ждала...Верила.. Искала.. Я нашла тебя..

Ты возвращаешься домой. На щите. Холодно.. Пусто..Боль разлилась вокруг...", - написала в одном из постов вдова.

После этого стало известно, что церемония прощания с героем прошла 10 августа в Кривом Роге. Также Юлия в одном из последних постов обратилась к друзьям. Она решила собрать истории о своем муже, чтобы рассказывать их внукам.

"я буду благодарна, если вы напишите мне свою историю. Мне очень хочется, чтобы завтра мы рассказывали друг другу эти истории. Я буду хранить их в своем сердце. И передавать для наших следующих поколений. И это про жизнь. Мой лучший выбор в жизни", - написала Юлия.

Друзья Юлии посочувствовали своей подруге и пообещали помочь:

"Не могу без слез... Это про Жизнь. Держись девочка",

"Юлечка,я обязательно дополню твои истории",

"Мне тоже есть чем дополнить... Мы вместе стояли у самых истоков этой истории...Помню, как-будто это всё было вчера...Берегу в памяти с теплом в душе. Обнимаю".

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