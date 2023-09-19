Российские захватчики снова атаковали Днепропетровщину, известно о последствиях.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, вчера вечером оккупанты в очередной раз терроризировали мирное население Никопольщины - обстреляли из артиллерии.

В результате атаки ранен 71-летний мужчина, житель Никополя. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Повреждены шесть жилых домов, хозяйственная постройка, гараж, линия электропередачи и газопровод.

«Атаковали и Кривой Рог. В результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания, огонь ликвидировали спасатели. Выбиты окна в трех многоэтажных домах», – рассказали в ОГА.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Также уточняется, что с утра над областью Воздушные Силы сбили вражеский БПЛА.

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