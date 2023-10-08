Согласно Уголовному процессуальному кодексу, приговор еще не вступил в законную силу.

Суд, согласно обвинению, которое представили прокуроры Новомосковской окружной прокуратуры, признал виновным жителя Днепра в распространении идеологии, которая оправдывает российскую агрессию против Украины, считает ее законной и героизирует участников.

В ходе судебного процесса прокуроры продемонстрировали, что осужденный использовал собственную учетную запись в социальной сети Facebook для распространения материалов из российских информационных ресурсов. Эти материалы содержали оправдание временной оккупации части территории Украины и поддержку представителей так называемых "ЛНР/ДНР" и частной военной компании "Вагнер".

Дополнительно, во время следственных действий правоохранителей обвиняемый выражал свою позицию по вооруженной агрессии российской федерации как внутреннего гражданского конфликта.

Правоохранители прекратили противоправную деятельность осужденного в мае этого года. В течение судебного процесса обвиняемый признал свою вину во всем объеме. Однако, согласно Уголовному процессуальному кодексу, приговор еще не вступил в законную силу.

Обвиняемый по частям 1, 2, 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины приговорен к пяти годам заключения. Досудебное расследование по данному уголовному производству было проведено следователями из Службы безопасности Новомосковского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение осуществляло Управление Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

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