В Днепропетровской области внезапно оборвалась жизнь защитника.

Так, защитник временно находился в отпуске на Днепропетровщине.

Как сообщили в Каменском городском совете, сердце защитника не выдержало и внезапно остановилось.

К сожалению, не дожил до своего 39-летия несколько недель солдат Александр Шавикин из Каменской Днепропетровской области.

Известно также, что в марте 2022 года мужчина отправился на фронт защищать свою родную землю, но война забрала жизнь Александра.

"Родные люди, друзья и собратья сегодня Сашу проведут в последний путь. Мать, отец и брат осиротели. Они в этой войне потеряли самого родного человека, того, кого никогда не забудут", - говорится в сообщении местных СМИ.

Напомним, ДБР совместно с Национальной полицией Одесской области арестовали правоохранителя.

Мужчина организовывал незаконную деятельность по переправке военнообязанных лиц за границу, используя поддельные медицинские заключения по поводу непригодности к военной службе.

Расследование показало, что в обмен на сумму в 10 тысяч долларов США этот правоохранитель обещал предоставить клиентам фальшивые медицинские справки с "правильными" выводами ВЛК.

Пока известно, что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Напомним, одесские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинения выдвинуты военкому.

Также Politeka сообщала, что одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.