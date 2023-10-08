В украинском обществе нарастает обсуждение конфликтных ситуаций, возникающих в учебных заведениях в связи с сбором средств на разные нужды. Эти дискуссии часто сопровождаются давлением на родителей, отказывающихся вносить взносы и буллингом для детей. Неприятная история произошла на Днепропетровщине, о ней рассказали в Фейсбуке.

К примеру, родители из одного из регионов Днепропетровской области сообщили, что родительский комитет школы решил собрать средства на сладкие подарки для детей ко Дню Защитника.

Мать одного из школьников отказалась вносить средства и сообщила учителю и представителям родительского комитета, что ее сын не потребляет такие конфеты. Она также просила провести угощение после уроков, когда ее сына не будет в школе. Однако классный руководитель раздал конфеты всем детям, кроме сына. Женщина интересуется, можно ли считать такое поведение буллингом по отношению к ее ребенку.

Украинцы стали на сторону женщины и ее ребенка: "Конечно учитель не имел права, и вообще зачем конфеты раздавать, еще и за родительские средства. Учитель явно не на своем месте, проявляет пренебрежение к ребенку, а должен учить детей обратному", "Имевшие право родители и учителя приветствовать детей вкусностями в День защитника. Дети не имеют никакого отношения к этому Дню", "Почему такие меры не предпринимать вне школы и учебного процесса? Зачем эта совдепия в современном мире? К чему здесь сладости на день защитника? головах…".

Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен Украины, объясняет, что уже давно подобные практики не допускаются в образовательных учреждениях, особенно по сбору средств от родителей. Такие действия считаются формой дискриминации в отношении учащихся и могут способствовать буллингу в отношении ребенка и его родителей, отказавшихся вносить средства.

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