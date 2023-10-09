Так, полиция в Днепре разыскивает 15-летнюю Анастасию Шпук.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Днепровского районного управления полиции.

Известно, что 8 октября девушка вышла из дома в Шевченковском районе города и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей девушки: рост 170 см, худощавые, длинные черные волосы, карие глаза.

В день исчезновения Настя была одета в спортивные зеленые штаны, спортивная серая кофта.

В полиции Днепра обратились к украинцам - если вы владеете любой информацией о местонахождении Анастасии Шпук, пожалуйста, сообщить полиции по телефонам: 102, (096) 884 83 94.