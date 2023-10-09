Так, полиция в Днепре разыскивает 15-летнюю Анастасию Шпук.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Днепровского районного управления полиции.
Известно, что 8 октября девушка вышла из дома в Шевченковском районе города и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшей девушки: рост 170 см, худощавые, длинные черные волосы, карие глаза.
В день исчезновения Настя была одета в спортивные зеленые штаны, спортивная серая кофта.
В полиции Днепра обратились к украинцам - если вы владеете любой информацией о местонахождении Анастасии Шпук, пожалуйста, сообщить полиции по телефонам: 102, (096) 884 83 94.
Родители из одного из регионов Днепропетровской области сообщили, что родительский комитет школы решил собрать средства на сладкие подарки для детей ко Дню Защитника.
Мать одного из школьников отказалась вносить средства и сообщила, что ее сын не потребляет такие конфеты.
Она также просила провести угощение после уроков, когда ее сына не будет в школе. Однако классный руководитель раздал конфеты всем детям, кроме сына. Женщина интересуется, можно ли считать такое поведение буллингом по отношению к ее ребенку.
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Напомним, родители восстали против директора школы, из-за него дети боятся ходить на уроки.
Как еще Politeka сообщала, новый скандал в Украине, учитель избил ученика на глазах одноклассников.
Также Politeka писала, что в Украине разгорелся скандал из-за школьной формы, дети жалуются на угрозы и буллинг.