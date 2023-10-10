В Днепропетровской области выросла задолженность потребителей за электроэнергию.

Так, задолженность жителей в Днепропетровской области за потребленную электроэнергию растет.

Сообщается, что на 1 сентября 2023 года сумма долга уже составляет более 723 млн грн.

Известно, что больше всего должников фиксируют в Днепре.

Некоторые клиенты имеют задолженность за электроэнергию еще до полномасштабной войны, они не спешат платить долги.

Из-за запрета на отключение бытовых потребителей в случае долгов исчезли рычаги влияния, поэтому потребители игнорируют оплату счетов, зная, что их не отключат.

Таким образом, фиксируются долги суммы более 100 тысяч гривен.

Поставщик недополучает денежные средства, которые могли быть использованы для подготовки энергетической инфраструктуры к отопительному сезону.

За последние восемь месяцев всего примерно 45% клиентов платят за электроэнергию вовремя и всю сумму.

Однако остальные потребители платят частично или игнорируют оплату за потребленную электроэнергию.

Источник: «Вісті Придніпров’я».

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